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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة الزيتون تناقش "زغرودة تليق بجنازة" لـ أحمد إبراهيم الشريف.. الليلة

صدى البلد

تنظم ورشة الزيتون، فى السابعة من مساء اليوم الاثنين ، ندوة لمناقشة مجموعته القصصية "زغرودة تليق بجنازة" الصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للقاص والروائى أحمد إبراهيم الشريف، وتقدم الأمسية الدكتورة فاطمة الصعيدى، ويناقش المجموعة القاص والروائى حسام المقدم، والروائى محمد على إبراهيم، والروائى على قطب.

المجموعة القصصية "زغرودة تليق بجنازة"، هى الكتاب الرابع لـ أحمد إبراهيم الشريف، وتحتوى على 100 قصة قصيرة، تدور حول مواقف إنسانية تجمع بين الضحك والبكاء، وتراقب الإنسان فى مواقف مختلفة ومتنوعة، وتقدم في مجموعها سيرة مكتملة لآلام الإنسان وأفراحه.

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ويواصل أحمد إبراهيم الشريف في "زغرودة تليق بجنازة"، مشروعه السردي في الاقتراب من الإنسان ومراقبة سلوكه الاجتماعي والنفسي حيال ما يجرى له من أحداث، وفى المجموعة تتنوع القصص وتختلف البيئات وتتعدد الشخصيات.

أحمد إبراهيم الشريف، روائي وباحث حاصل على درجة الدكتوراه في النقد العربي وتحليل الخطاب، وكاتب صحفي ، صدر له من قبل رواية موسم الكبك، عن هيئة قصور الثقافة، والتي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية، وكتاب "الخطاب الشعرى عند نجيب سرور" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية "طريق الحلفا" عن دار منشورات الربيع العربى.

ورشة أحمد إبراهيم الشريف الهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية جائزة ساويرس الثقافية

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