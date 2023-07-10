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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء عرض فيلم" Enchanted " بمركز الثقافة السينمائية..تفاصيل

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني   الاربعاء القادم    ١٢ يوليو  أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الأجنبي "   Enchanted    الذي ينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.


وهو ‏ فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج أفلام والت ديزني  عرض لأول مرة في  2007 في مهرجان لندن للأفلام، قبل أن يتم إصداره في صالات العرض الأمريكية و في 21 نوفمبر 2007، ترشح الفيلم لثلاث جوائز في مهرجان  الأوسكار  تدور الأحداث حول  أميرة القصص الخيالية (جيزيل) ذات الصوت العذب الجميل، التي يتم إرسالها إلي عالمنا من قبل الملكة الشريرة، ولكن بعد فترة وجيزة من وصول الأميرة إلي الأرض تبدأ في تغيير رأيها عن الحياة والحب، وذلك بعد لقاء المحامي الوسيم (باتريك ديمبسي) الذي يساعدها علي البقاء على قيد الحياة. الفيلم إﺧﺮاﺝ: كيفين ليما وتأليف بيل كيلي  تمثيل إيمي آدمز  باتريك ديمبسي  جيمس مارسدن  تيموثي سبال  ايدينا مينزيل  ريتشيل كوفي

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جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ١٢ يوليو  في تمام الساعة ٧ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

ثقافة الأفلام الروائية الطويلة الثقافة السينمائية الأفلام الروائية القصص الخيالية القومي للسينما

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