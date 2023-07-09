عمرها 300000 عام.. العثور على حجارة يدوية عملاقة ترجع للعصر الجليدي بانجلترا

اكتشف علماء الآثار من جامعة كوليدج لندن (UCL) حجارة يدوية "عملاقة" من عصور ما قبل التاريخ أثناء التنقيب في موقع العصر الجليدي في كنت بإنجلترا.

وتم الاكتشاف قبل تطوير مدرسة الأكاديمية البحرية في فريندسبري ، وكشف عن رواسب العصر الجليدي المحفوظة على منحدر تل فوق وادي ميدواي. الرواسب مأخوذة من مجرى مملوء بالوعة وقناة نهرية ، حيث وجد الباحثون 800 قطعة أثرية حجرية يعود تاريخها إلى حوالي 300000 عام.

كان وادي ميدواي في هذا الوقت من المناظر الطبيعية البرية للتلال المشجرة ووديان الأنهار ، يسكنها الغزلان والخيول الحمراء ، بالإضافة إلى الثدييات الأقل شهرة مثل الفيل والأسد المستقيم المنقرض الآن. خلال هذه الفترة ، بدأ البشر البدائيون في الظهور في بريطانيا ما قبل التاريخ ، وربما شاركوا المناظر الطبيعية مع الأنواع البشرية المبكرة الأخرى.

من بين مجموعة المكتشفات محورين يدويين "عملاقين" مصنوعين من الصوان ، وهما من بين أكبر الأدوات الحجرية من العصر الحجري القديم الموجودة في بريطانيا ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة ia.

ويبلغ طول أكبر هذين المقبضين 29.5 سم ، مقارنة بأمثلة مماثلة تم العثور عليها سابقًا في منطقتي التايمز وميدواي. قالت ليتي إنغري من معهد UCL للآثار: "هذه المناديل كبيرة جدًا بحيث يصعب تخيل كيف يمكن حملها واستخدامها بسهولة.

وربما قاموا بوظيفة أقل عملية أو أكثر رمزية من الأدوات الأخرى ، وهو دليل واضح على القوة والمهارة ".

وقال الدكتور مات بوب: "سيساعدنا برنامج التحليل العلمي ، الذي يشارك فيه متخصصون من جامعة كاليفورنيا في لندن ومؤسسات بريطانية أخرى ، في فهم سبب أهمية الموقع لكبار السن وكيف ساعدت القطع الأثرية الحجرية ، بما في ذلك الأيدي" العملاقة "، تتكيف مع تحديات بيئات العصر الجليدي. "

وكشفت الحفريات أيضًا عن مقبرة رومانية من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي ، والتي ربما كانت موقع دفن لفيلا رومانية مشتبه بها تقع على بعد 850 مترًا إلى الجنوب. وعثر الفريق على رفات 25 فردًا ، تم حرق 13 منها ، بالإضافة إلى مجموعات من الفخار وعظام الحيوانات. تم العثور على تسعة من الأفراد المدفونين مع بضائع أو أشياء شخصية بما في ذلك الأساور ، وتم دفن أربعة في توابيت خشبية.