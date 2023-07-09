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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشأ بنك التسليف الزراعي وأعاد دستور 1923.. من هو إسماعيل باشا صدقي

إسماعيل باشا صدقي
إسماعيل باشا صدقي

يصادف في مثل هذا اليوم 9 يوليو 1950، وفاة إسماعيل باشا صدقي رئيس مجلس الوزراء في عهد الملك فؤاد الأول.

إسماعيل باشا صدقي

إسماعيل باشا صدقي هو سياسي مصري ، ولد فى 15 يونيو 1875 ، والده أحمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة فى عهد إسماعيل وتوفيق.

تعلم بمدرسة الفرير ثم التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية حتى تخرج منها، اشتغل كاتبا للنيابة ثم مساعدا فى إيتاى البارود والمحلة وطنطا ثم رئيسا للنيابة بالإسكندرية، عمل بمجلس بلدى الإسكندرية حتى أصبح سكرتيرا عاما للبلدية بها.

تولى منصب سكرتير عام وزارة الداخلية 1908 ثم أصبح وكيلا لها 1910 ، اختير ناظرا للزراعة فى فبراير 1914 ، تولى رئاسة وزراء مصر في عام 1930 في عهد الملك فؤاد الأول ، حيث قام بوضع دستور عام 1930 الذى ازداد فيه نفوذ الملك ولكنه أثار ضجة كبرى فاضطر ، إلى أن يعيد دستور 1923، وتولى رئاسة الوزراء فترة ثانية في 17 فبراير- 8 ديسمبر 1946.

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وفى 8 ديسمبر 1946 قدم صدقى باشا استقالته من الوزارة وبناها على أسباب صحية، والواقع أنها ترجع لفشله فى المفاوضات وصدامه مع الإنجليز فى شأن السودان وتعارض تصريحاته مع تصريحات رئيس وزراء بريطانيا فى هذا الشأن، فضلا عن فشله فى السيطرة على الأمن والحد من الإضرابات والمظاهرات، وكان أحد الأسباب التى على ضوئها تم اختياره للوزارة، وفى 9 ديسمبر قبل الملك استقالة الوزارة.

 من أهم أعماله 
 

أنشأ بنك التسليف الزراعي ليحل محل الدائنين لإنقاذ أصحاب الملكيات الزراعية.
أنشئت في عهده محكمة القضاء الإداري، ويرجع إليه الفضل في إنشاء كورنيش الإسكندرية.

 

أصدر قانونًا بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930.

أصدر في عام 1946 قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري.

 

وفاة إسماعيل باشا صدقي

 توفي إسماعيل باشا صدقي في 9 يوليو 1950.

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