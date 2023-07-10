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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.


واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج  عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.


وأضاف ان الإفراج شمل  107 ألف طن من الذرة  بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار ، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023)    6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار .


وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.


وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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