برلماني: استضافة مصر لقمة دول جوار السودان تسهم في وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة

أكد النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، تستهدف وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، أن الدولة المصرية من أكبر الدول الداعمة لاستقرار السودان والحفاظ عليه من أضرار ومخاطر الحروب والانقسام، مؤكدا أن قمة دول جوار السودان تعد خطوة مهمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة المدنيين في السودان الشقيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دولة السودان تمر بظروف خطيرة ولابد من إعمال العقل للحفاظ على الدولة السودانية، معقبا:" مصر لم تتوقف عن دعم السودان منذ اندلاع الأزمة".

وتابع النائب شحاته أبو زيد: استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل يعتبر خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع في السودان و سيزيل الاحتقان بين الأطراف، وبالتالي تعزيز جهود دعم الاستقرار والأمن في الدولة السودانية الشقيقة.