لافروف: بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، حرص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوتين على التواصل والتعاون مع دول الخليج.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تحافظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج.

يهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أنه "خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى".