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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بليتوانيا

صدى البلد

  أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم/ الاثنين/ ، أن الرئيس يون سيوك-يول سيحضر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي ستقام في ليتوانيا على مدار يومي 11 و12 يوليو الجاري .. مشيرا إلى أن من أبرز الأحداث التي سيتم مناقشتها خطة اليابان المزمعة لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية والحرب في أوكرانيا، والتعاون بين التحالف العسكري ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتهديدات الأمنية الناشئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن اجتماع الناتو سيعقد في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا حيث سيجمع قادة الدول الأعضاء الـ 31 والدول الشريكة كما ستعقد 10 قمم ثنائية على الأقل منها اجتماع يون مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أعقاب إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن خطة اليابان المزمعة لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة تفي بمعايير السلامة الدولية.

وأضاف المكتب الرئاسي أن حضور يون قمة الناتو سيساعد على تعزيز التعاون مع الحلف ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وإرسال رسالة موحدة تفيد بأن تصرفات كوريا الشمالية غير القانونية لن يتم التسامح معها كما ستتبنى كوريا الجنوبية والناتو وثائق للتعاون الثنائي في 11 قطاعًا، بما في ذلك حظر الانتشار والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.
 

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