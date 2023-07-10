زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت واسترجعت أراضي تحت سيطرة روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده أخذت بزمام المبادرة بعد تحركها بوتيرة بطيئة من قبل.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، في إفادة عن الوضع على خطوط الجبهة إن قواته استعادت حتى الآن 169 كيلومترا مربعا على الجبهة الجنوبية و24 كيلومترا مربعا حول مدينة باخموت في شرق البلاد، حسبما أفادت رويترز.

واندلعت معارك عنيفة في مناطق خارج مدينة باخموت بشرق أوكرانيا التي استولت عليها مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مايو .

وبدأت أوكرانيا المزودة بأسلحة غربية متطورة هجوما مضادا كان متوقعا بعد أكثر من 500 يوم من الحرب.

بينما يركز الهجوم على استعادة السيطرة على مجموعة من القرى في جنوب غرب البلاد، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.