زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا في غضون خمس دقائق فقط.

وأضاف زيلينسكي، قائلا إن ذلك سيكون على حساب التنازل عن أراضينا، لكن كييف لن توافق على مثل هذه الخطوة، على حد قوله، حسبما أفادت سبوتنيك.

زيلينسكي: لن نتخلى عن أراضينا

وقال زيلينسكي: “إذا كنا نتحدث عن إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، بمعنى آخر إجبارنا على التخلي عن أراضينا، فأعتقد أن بايدن يمكن أن يفعل ذلك في غضون خمس دقائق فقط. ومع ذلك، لن نوافق”.

وانتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.