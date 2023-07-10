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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم واضح لـ أوكرانيا على الجانب الجنوبي لباخموت.. تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الأوكرانية سجلت "تقدمًا واضحًا" على الجانب الجنوبي لمدينة باخموت الشرقية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت ماليار عبر “تليجرام” إنه لم يطرأ أي تغيير على المواقع على الجانب الشمالي. 

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى لكن الاهتمام في الأيام الأخيرة تركز على قرية كليششيفكا الواقعة على مرتفعات جنوب باخموت.

وفي وقت سابق، قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إنهم "يحرزون تقدمًا" في جميع أنحاء المدينة. 

وسيطرت القوات الروسية على باخموت في مايو الماضي، لكن يُعتقد أنها تكافح من أجل عدم هزيمتها واقتناصها من قبل القوات الأوكرانية.

ولفتت ماليار إلى أن "القتال العنيف" في المناطق الجنوبية من ميليتوبول وبيرديانسك مستمر، مضيفة أن أوكرانيا تعزز مكاسبها في تلك المناطق.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يشعر بأي "ضغط على الإطلاق" لتحقيق النجاح بشكل أسرع. 

وأضاف زيلينسكي لمحطة “ABC” الأمريكية: "اليوم، المبادرة في صالحنا.. نحن نتقدم، وإن لم يكن بالسرعة [التي نود]. لكننا نتقدم ".

نائبة وزير الدفاع الأوكراني القوات الأوكرانية باخموت ماليار الدفاع الأوكراني

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