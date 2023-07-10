أوكرانيا تتلقى 368 مليون دولار مساعدات إنسانية طبية من الشركاء

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 12.8 ألف طن من المساعدات الطبية الإنسانية من الشركاء بقيمة 368 مليون دولار أمريكي.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الوزارة القول "إنه على وجه الخصوص، تلقت أوكرانيا المساعدة من 35 دولة، والمنظمات الدولية والشريكة، والشركات الأوكرانية والأجنبية، ومباشرة من المرافق الصحية الأجنبية".



وبفضل الاستجابة في الوقت المناسب وتسليم المساعدات الإنسانية اللازمة من قبل الشركاء، ضمنت وزارة الصحة الأوكرانية التشغيل المستمر للمرافق الصحية التي تضررت بسبب الفيضانات بعد تفجير روسيا لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.



وأعربت الوزارة عن امتنانها للدول الشريكة والمنظمات الدولية والخيرية والشركات الأوكرانية والأجنبية للمساعدة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.