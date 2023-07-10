نظر إلى السماء وابتسم.. بايدن في حالة معنوية جيدة بعد محادثات مع سوناك

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة معنوية جيدة عندما غادر مقر داونينج ستريت، بعد محادثات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفقًا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

ورصد بايدن جنبًا إلى جنب مع سوناك، وتوقف لفترة وجيزة عند عتبة الباب لينظر إلى السماء.

بعد ذلك تبادل الرئيس الأمريكي حوارًا مقتضبًا مع رئيس الوزراء البريطاني، وتوقف ليبتسم كثيرًا أمام الكاميرات، قبل أن يعود إلى سيارته ويغادر داونينج ستريت.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، وذلك للمرة الأولى له كرئيس قبل قمة حلف الناتو المقرر عقدها غدًا الثلاثاء في ليتوانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس بايدن بعد خروجه من السيارة الرئاسية الأمريكية "الوحش"، وصافحه بشكل دافئ وهما يقفان على عتبة الباب.

كما كان مع الوفد الرئاسي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين هارتلي.

وقال بايدن لدى وصوله واستقباله من قبل رئيس الوزراء البريطاني، إن العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة.