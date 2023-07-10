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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدور حكم بنشر أغنية زياد برجي "وبطير".. تفاصيل

زياد برجي
زياد برجي

شارك الفنان زياد برجي تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “تويتر”.

وكتب برجي:"أبلغنا المحامي جان قيقانو ان محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء و نشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا."

 

كشف الفنان زياد برجي عن الكثير من الشخصيات المؤثرة في حياته وذلك خلال استضافته في برنامج "طريق ثالث"، على راديو إنرجي 92.1.

وقال برجي إنه تأثر بوالده كثيراً، مضيفاً: "والدي قام بتربية 8 أطفال بمنزل صغير وقرر أن يقوم بتربيتنا بأفضل شكل وتنازل عن موهبته على الرغم من امتلاكه صوتا جيدا.. اكتسبت حب الموسيقى من والدي".

وعن علاقته بأولاده، قال زياد برجي: "أتحدث كثيراً معهم على الرغم من صغر أعمارهم وحرصت على وجود ثقة كبيرة بيننا، وبسبب إلتزامي معهم أصبحت ملتزما بشكل أكبر في الصلاة".

وأكمل: "الناس غير الجيدة ضرورة في الحياة، فبسببهم نتحسن كثيراً، أنا لولا موقف السرقة الذي تعرضت له ما كنت قد أسست شركتي الخاصة وكشفت حقيقة كل الأشخاص من حولي".

وبسؤاله عن الأعمال الدرامية التي تأثر بها، قال: "هناك الكثير من الأعمال ولكن تظل مشاعري نحو مسلسل رأفت الهجان الأعلى دائماً، ولو وصلت للمشاعر دي زي اللي في المسلسل أعمل 500 لحن في قعدة واحدة".

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