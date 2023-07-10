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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينشر صورا لميران تريزيجيه استعدادا للموسم الجديد |شاهد

محمود تريزيجية
محمود تريزيجية

شارك الإعلامي أحمد شوبير، صورا من ميران محمود تريزيجية استعدادا للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب "شوبير"، "محمود تريزيجيه يبدأ فترة الإعداد مع فريقه طرابزون سبور التركي إستعدادا للموسم الجديد".

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة النادي الأهلي في استعادة لاعبه محمود حسن تريزيجيه، من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “61medya” التركية فإن طرابزون أصبح مُنفتحًا على فكرة رحيل تريزيجيه، خاصة بعد تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها رغبة الأهلي في استعادة تريزيجيه بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

 

 

وأشارت إلى أن طرابزون سبور التركي قد حدّد الجزائري يوسف البلايلي، بديلاً لـ تريزيجيه في حال تأكد رحيله في الصيف الجاري.

تريزيجيه إلى الأهلي

وأوضحت أنه في حالة الحصول على خدمات يوسف البلايلي سيتم السماح للاعب تريزيجيه بالرحيل في الصيف.

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الزمالك والأهلي يرغبان في التعاقد مع يوسف البلايلي، خاصة بعد ما أصبح حرًا.

 

محمود تريزيجيه اللاعب محمود تريزيجيه

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