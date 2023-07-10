القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم دراما رمضان.. صور

انطلقت قبل قليل الاحتفالية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، وذلك بمسرح المتحف القومي للحضارة - بمدينة الفسطاط الجديدة.

وتشهد الاحتفالية التي بدأت بعزف السلام الجمهوري تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

ومن بين الحضور الفنان السوري الكبير جمال سليمان، والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة الفنية علا الشافعي، والفنانة سمير أحمد، والليث حجو، مخرج مسلسل رسالة الإمام، والإعلامي معتز الدمرداش، والفنانة الليبية خدوجة صبري، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي، والفنانة عايدة رياض وسلمى أبو ضيف، الخبير الاقتصادي الكبير فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.