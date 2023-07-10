عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكريات الحياة.. قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة وعلاقته بأحمد رمزي

عمر الشريف
عمر الشريف

تعرض شبكة تليفزيون "الحياة"،  مساء اليوم، حلقة خاصة ونادرة من "ذكريات الحياة"، مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، في حوار ثري مع الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي.

 

يتزامن بث "ذكريات الحياة" مع عمر الشريف، مع الذكرى الثامنة لرحيله،  والتي تحل اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو.

 

تتناول الحلقة بدايات قصة الحب التي جمعت عمر الشريف مع الفنانة فاتن حمامة، وحقيقة ارتباط فيلم "صراع في الوادي" ببداية قصة الحب التي جمعتهما.

 

كما تتطرق الحلقة إلى سر العلاقة الخاصة جدًا التي ربطته بالفنان الكبير أحمد رمزي.

 

من المقرر بث "ذكريات الحياة" مع عمر الشريف، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

محدش وشه بينور .. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج وملابسه

عمر الشريف 

ولد عمر الشريف 10 أبريل 1932، وخلال مشوار الفني الطويل،  تربي عمر الشريف على الديانة المسيحية بمذهبها الروماني الكاثوليكي والتحق بـ كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية حيث مارس الرياضة بانتظام ومنها بدأ شغفه بالتمثيل أيضًا،  ومنها إلى جامعة القاهرة، حيث درس الرياضيات والفيزياء.

ندم عمر الشريف على العالمية وقال ":كان نفسي معملش لورانس العرب .. كان نفسي أفضل ممثل مصري متجوز وسعيد"، وعام 1962 كان ميعاد عمر الشريف مع الشهرة العالمية للمرة الأولى حين وقع اختيار المخرج الانجليزي (ديفيد لين) عليه للقيام بدور في فيلمه الجديد (لورانس العرب)، والذي يعد أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية ويُعد من أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على الإطلاق .

بعد طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة، لم يتزوج ثانية منذ انفصاله عنها، لكنهما أنجبا  (طارق)، وله حفيدان هما (عمر) و(كريم).

وبرع في التمرد والتمثيل على والده بأنه بائع خائب لا رجا منه، فيقول "عمر الشريف" في حوار سابق له مع مجلة الموعد: "كنت أبيع الأخشاب بسعر أقل من ثمن البيع حتى أخذ والدي عني انطباع بأني فاشل في التجارة وأتمكن من الهروب من عالم التجارة".

دخل السجن عام 1962 قبل افتتاح العرض الخاص لفيلمه الشهير “لورنس العرب”، وقال  عمر الشريف : بمنتهى الصراحة لم يكن ممكنا أن أصدق ذلك أبدا، أن أذهب إلى هوليود ثم أمضى ليلتى الأولى فى السجن! لم يكن هذا منطقيا، خصوصا إذا لم تكن قد ارتكبت أى خطأ، لقد هبطت إلى هوليود بآمال كبيرة من أجل نجاح جديد، بعد أن انتهيت من فيلم « لورنس العرب» مع النجم بيتر أوتول. 

ترشح وحصد عدد من الجوائز، أهمها ترشحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم لورانس العرب عام 1963، وهو من إخراج ديفيد لين، وبطولة أنتوني كوين، أليك جينيس، بيتر أوتول.

كما حصد عمر الشريف جائزتان لجولدن جلوب، عن دوره في نفس الفيلم "لورانس العرب"، الأولى أفصل ممثل، والثانية أفضل ممثل صاعد، وفي عام 2004 حصد جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي، وغيرها عدد آخر من الجوائز التي نالهم عمر الشريف خلال مشواره الفني.

شارك عمر الشريف في أكثر من 100 عمل فني تنوع بين مسلسلات وأفلام، وتوفى عام 2015 عن عمر ناهز 83 عاما.

الفنانة فاتن حمامة عمر الشريف وفاتن حمامة عمر الشريف عمرو الليثي لورنس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم مع كارمن بصيبص من كواليس فيلم حدوتة الأيام الباقية

ضيع ملخص قصة حياتي|القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغني

محمد عبد الرحمن: الأكشن مع محمد إمام مختلف عن أمير كرارة.. خاص

طارق الشناوى: مشروع الأساتذة رائع ويحافظ على التراث الموسيقى العربى.. خاص

ماجدة موريس: مشروع الأساتذة مهم لإعادة التراث الموسيقى.. خاص

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع.. قصة اغتيال عادل إمام.. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج.. حالة حورية فرغلى

بصورة داخل المستشفى.. عفروتو يعلن خضوع والده إلى عملية جراحية

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

نهاية الأخضر.. بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار بعملة جديدة مدعومة بالذهب

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ