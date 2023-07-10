بعد وقوع ألف زلزال .. ثوران بركاني كبير في أيسلندا |فيديو

أفادت وكالة الأرصاد الجوية في أيسلندا، اليوم الاثنين، ببدء ثورانا بركانيا بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد أيام من النشاط الزلزالي.

أيسلندا، التي لديها 30 بركانا وأكثر من 600 ينبوع ساخن، هي واحدة من أكثر الأماكن نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض، نظرا لموقعها على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي حيث تلتقي الصفائح التكتونية لأمريكا الشمالية وأوراسيا.

وتقع المنطقة الواقعة في شبه جزيرة ريكيانيس بالقرب من موقع الانفجارات السابقة في عامي 2021 و 2022، على بعد حوالي 19 ميلا من عاصمة البلاد.

وتندلع تدفقات الحمم البركانية بالقرب من تل ليتلي هروتور في شبه جزيرة ريكيافيك جنوب غرب العاصمة.

وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل ما يصل إلى ألف زلزال في المنطقة، تجاوز حجم بعضها 5 درجات علي مقياس ريختر.