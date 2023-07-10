هفوة كارثية.. اتهام بايدن بتسريب أسرار عسكرية أمريكية |فيديو

سعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تبرير قراره المثير للجدل بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا من خلال الكشف عن حقيقة يحتمل أن تكون حساسة بشأن الجيش الأمريكي: قذائف المدفعية تنفد.

واعترف بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قائلاً إنه من الضروري إعطاء ذخائر عنقودية إلى كييف لأن قذائف المدفعية من عيار 155 ملم غير متوفرة.

وقال بايدن لمراسل “سي إن إن” فريد زكريا: “هذه حرب تتعلق بالذخائر، وتلك الذخيرة تنفد، ونحن لا نزال نفتقدها”.

وأشار زكريا، إلى ادعاء سابق للبيت الأبيض بأن استخدام القنابل العنقودية من قبل القوات الروسية يمكن أن يكون “جريمة حرب”.

وجادل النقاد المحافظون، مثل مضيف البودكاست الأمريكي ستيف جيست، بأن بايدن أفشى ما كان ينبغي أن يكون سرا من أسرار الدولة.

وقال جيست: “يبث جو بايدن للعالم أن الولايات المتحدة منخفضة في قذائف عيار 155 ملم. ألا يهتم الرئيس بايدن بأن خصومنا في الصين الشيوعية يستمعون؟”

ووافق لوجان دوبسون، العضو السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً: “أحب عندما يذهب رئيس أمريكا على شبكة سي إن إن ليخبر الجميع أننا نفد ذخيرتنا”.

وأدلى بايدن بتصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون للاجتماع في قمة الناتو هذا الأسبوع في فيلنيوس، حيث يخطط أعضاء التحالف العسكري الغربي لمناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وجادل المشرعون الجمهوريون بأن تصريحه لشبكة “سي إن إن”، أثبت أن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لتوفير أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف قد أضعفت دفاعات أمريكا.

قال السيناتور آندي بيجز، جمهوري من ولاية أريزونا، إنه “في ضوء اعتراف بايدن بتناقص مخزونات المدفعية، لا يمكننا إرسال المزيد إلى أوكرانيا. أمريكا تأتي أولا”.

ناقض مسؤول مجهول في البيت الأبيض ادعاء بايدن، وقال لشبكة “فوكس نيوز”، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لم تؤثر على إمدادات الذخيرة الأمريكية”.

وقال: “للجيش متطلبات محددة لعدد أنظمة الأسلحة والذخيرة التي نحتفظ بها في احتياطياتنا في حالة الطوارئ أو الصراع العسكري. كل ما نرسله إلى أوكرانيا يتجاوز ذلك، لذا فإن ذخيرة الولايات المتحدة لا تنفد”.