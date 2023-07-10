صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد اجتماعات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الناتو التي تبدأ يوم الثلاثاء في فيلنيوس.

ولم تكشف “بوليتيكو” عن أي تفاصيل حول اجتماعات بايدن عالية المستوى الأخرى، ولم يكشف البيت الأبيض رسميًا بعد عن برنامج الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي في قمة حلف الناتو.

ويعقد الاجتماع القادم لزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، إن قادة الناتو سيركزون في قمة ليتوانيا على كيفية مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس منحها العضوية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يوجد نية لدى قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح أوكرانيا عضوية الحلف.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت نقلا عن مصادر، إن ألمانيا والولايات المتحدة سترفضان طلب عضوية أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن برلين وواشنطن ستضغطان لبيان ختامي في قمة الناتو يقتصر على مواصلة دعم أوكرانيا.