بوليتيكو: أوكرانيا لن تحصل علي عضوية الناتو في القمة القادمة

قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إن قادة الناتو سيركزون في قمة ليتوانيا على كيفية مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس منحها العضوية.

وأكدت الصحيفة، أنه لا يوجد نية لدى قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح أوكرانيا عضوية الحلف.

كما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إن ألمانيا والولايات المتحدة سترفضان طلب عضوية أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن برلين وواشنطن ستضغطان لبيان ختامي في قمة الناتو يقتصر على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقالت شبكة "بلومبرغ" إن الرئيس الأوكراني، زيلينسكي سيصل للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس يوم الأربعاء.

ومن المقرر، أن تعقد قمة الناتو المقبلة في مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، خلال 11 و12 من الشهر الجاري.