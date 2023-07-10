قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الاسبق، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن إنقاذ أوكرانيا من الانهيار التام إلا من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال سوسكين، في مدونته، إن “هناك خسارة استراتيجية خطيرة للقيادة الحالية لأوكرانيا… والآن الحكومة في البلاد تتهاوى، ولا تستطيع التعامل مع المهام المحددة”.

وأوضح أن “سياسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تؤدي إلى الهزيمة في جميع الاتجاهات، ولهذا السبب سيكون الخيار الأفضل الوحيد لأوكرانيا هو الانتخابات الرئاسية المبكرة”.

كما اشتكي من العواقب الوخيمة لمحاولة الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، قائلا: “أنا متأكد من أن هذه العملية فشلت، فقد تكبد الجيش خسائر فادحة، ولم يتمكنوا من التقدم على طول خط المواجهة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوسكين، إن الآمال الكاذبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عضوية الناتو أدت إلى انقسام خطير داخل البلاد.

وقال سوسكين، على مدونته، "زيلينسكي، لا تقلب شفتيك، فلن تحصل على عضوية حلف الناتو… لقد خدعك الغرب”.

وأضاف أن “زيلينسكي حول البلاد إلى أنقاض… متأكد من أن الرئيس ما كان يجب أن يحاول الحصول على عضوية التحالف وبدلاً من ذلك كان يجب أن يبدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار”.

وقال سوسكين: “الأوكرانيون يتم تدميرهم كل يوم تصنيف زيلينسكي يتراجع بشكل كبير، لأن الجميع يفهم أنه يسبب الحزن ولا يستطيع فعل أي شيء”.