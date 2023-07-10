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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب خدعك.. انقسام كبير في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الإثنين، إن الآمال الكاذبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عضوية الناتو أدت إلى انقسام خطير داخل البلاد.

وقال سوسكين، على مدونته، "زيلينسكي، لا تقلب شفتيك، فلن تحصل على عضوية حلف الناتو… لقد خدعك الغرب”.

وأضاف أن “زيلينسكي حول البلاد إلى أنقاض… متأكد من أن الرئيس ما كان يجب أن يحاول الحصول على عضوية التحالف وبدلاً من ذلك كان يجب أن يبدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار”.

وقال سوسكين: “الأوكرانيون يتم تدميرهم كل يوم تصنيف زيلينسكي يتراجع بشكل كبير، لأن الجميع يفهم أنه يسبب الحزن ولا يستطيع فعل أي شيء”.

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وأضاف أن التناقضات تتصاعد داخل البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والذي قد يؤدي قريبًا إلى ثورة في أوكرانيا.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي حلف الناتو

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