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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

المياه لا تصلح للشرب.. أهالي قرية دنديط بالدقهلية يعانون من تلوث مياه الشرب

صدى البلد

استغاث أهالى قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

ويقول المواطن سامح الجوهرى في رسالته : مشكله المياة في دنديط بعد الانقطاع الأخير والمياه شكلها حصل فيه اختلاط بينها وبين مياة الصرف خصوصا في شارع السبعه لحد النقطه وفيه ناس كتير تعبانة والواحد قرفان من المياة من يومها واتصلنا على الخط الساخن والناس جم مرتين واخدوا عينات المسئولين عن المياة في البلد  جم غسلوا الخط بس المشكله في الخط الرئيسي متهالك ولو حصل انقطاع في مياة الشرب بيدخل عليها مياة الصرف الصحي وده بيهدد صحتنا جميعاً.

مناشدا المسئولين تحرك الجهات المعنية بتغير الخط الرئيسي لمياه الشرب نظرا لتهالكة ما يؤدي إلى تعرض صحتنا للأصابة بالأمراض.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 

01094134887 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تلوث مياه الشرب لا تصلح للشرب مشكلة المياه مياه الصرف الصحى

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