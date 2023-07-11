متهالك ولا يصلح للسير.. أهالي قرية دوير بأسيوط يطالبون بإعادة رصف الطريق

يشكو أهالى قرية دوير – التابعة لمركز صدفا - بمحافظة أسيوط من تهالك الطريق ، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن أحمد حسين ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أهالي قرية دوير – التابعة لمركز صدفا - بمحافظة أسيوط نحن أهالى أشد المعاناة من تهالك رصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

أضاف: "على الرغم من معاناة أهالى قرية نكلا العنب ، إلا أن القرية خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".

طالب برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الطريق ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الطريق على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق لتسهيل حركة الأهالي و حفاظاً على الأرواح .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.