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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. إحلال وتجديد كوبري العباسي بالمحلة الكبرى

صدى البلد

في استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد تحت عنوان "أهالي المحلة الكبرى يناشدون المسئولين إحلال وتجديد كوبري العباسي" بدأت أعمال تجديد إنشاء الكوبرى  كهدية لشعب المحله الكبرى للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين أثناء عبورهم طريق شارع البحر.

وتمت أعمال إزالة الكوبري القديم تحت إشراف محافظة الغربية بتواجد نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية ورؤساء الأحياء وبتواجد لحكمدار مدينة المحلة ووحدات الحماية المدنية وشرطة المرافق والمرور.

 

جاء ذلك بعدما استغاث أهالى منطقة العباسى التابعة لمركز ومدينة المحله الكبرى محافظة الغربية، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من المخاطر التي تسببها الأجزاء المتهالكة في الكوبري العلوي أمام محطة القطار وتؤثر على الجسم الخرسانى للكوبرى ما يعرض أرواح المارة للخطر.

وقال المواطن شادى محمد في رسالته: "نعاني أشد المعاناة من كوبرى مشاة العباسى المتهالك المحلة الكبرى أمام محطة القطار بالمحلة الكبرى متهالك والبارومة تمكنت من كل أركان الكوبري وهناك فواصل تمكن منها الصدأ والمواطنين يمرون من تحتة والسيارات ويكاد تقع قطع من الكوبرى عليهم و ذلك خطر داهم على حياة المواطنين".

وأضاف: ناهيك عن اللافتات المتهالكة التي تكاد تسقط والقمامة أعلى الكوبري الذي أصبح وكر للخارجين عن القانون ليلاً وأصبح تعاطي المخدرات منتشرا أعلى الكوبري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إحلال وتجديد أعمال الإزالة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الكوبري العلوي رئاسة مجلس الوزراء المصري وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وحدات الحماية المدنية

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