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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية كفر عصام البلد بالغربية يستغيثون: التكاتك تسبب كوارث

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر عصام البلد التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية ، بسبب تردى الأوضاع بالقرية وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في الفوضى وتعطيل حركة المرور.

قال عبد العزيز فهمى فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "نعانى من تردي الأوضاع بالمنطقة وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فأصبحت الحياة بنطاق المنطقة لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك"، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين وتشغيل أغان بأصوات مرتفعة، وتحديد تعريفة الأجرة على حسب الأهواء، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، لافتا إلى أن أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الاختناقات المرورية السير عكس الاتجاه انتشار التكاتك انتشار التوك توك تعطيل حركة المرور

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