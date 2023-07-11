أهالي قرية كفر عصام البلد بالغربية يستغيثون: التكاتك تسبب كوارث

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر عصام البلد التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية ، بسبب تردى الأوضاع بالقرية وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في الفوضى وتعطيل حركة المرور.

قال عبد العزيز فهمى فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "نعانى من تردي الأوضاع بالمنطقة وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فأصبحت الحياة بنطاق المنطقة لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك"، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين وتشغيل أغان بأصوات مرتفعة، وتحديد تعريفة الأجرة على حسب الأهواء، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، لافتا إلى أن أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

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