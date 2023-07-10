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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثارت الجدل باطلالة عشرينية.. رد صادم من نادية الجندى بعد ظهورها الأخير

نادية الجندى
نادية الجندى

أثارت الفنانة نادية الجندى حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الأمر الذى دفع عدد من متابعيها لانتقادها. 

وحرصت نادية الجندى الرد سريعا عبر انستجرام قائلة : بشكر جمهوري الحبيب على دعمه الدائم ليا.
بشكركم علي محبتكم والتعليقات الإيجابية الجميلة اللي أسعدتني كثيراً وسعيدة بالتريندات وردود الأفعال علي جميع المواقع والسوشيال ميديا.. ويارب أكون دايماً عند حسن ظنكم بحبكم أوى أوى". 

شاهد الصور هنا

وجاء بعد التعليقات على صور نادية الجندى لتؤكد على أنها اطلالة عشرينية مميزة لها. 

نادية الجندى 

تصدرت الفنانة نادية الجندي ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.

 اعتادت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

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وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نادية الجندي ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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