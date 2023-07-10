الشرقية تستعد لدعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة..تفاصيل

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور علي حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة ، وروسيلا فانيللي - نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي ، ونجلاء عاطف مدير وحدة التعاون الدولي والحكومي برنامج الاغذية العالمي ، والمهندس علي لاشين مدير مكتب الشرقية، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمي بما يعود بالنفع والفائدة على ابناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة ، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ، والمهندس أشرف نصير وكيل مديرية الزراعة ، وزينب عبد الحميد مديرة اداره خدمه المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي .

بدأ اللقاء بتقديم المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نبذة عن المشروع والذي يستهدف دعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة ، وتمت الإشاره الى انه تم تنفيذ المشروع في العديد من المحافظات ومنها كفر الشيخ والمحافظات الحدوديه لتأتي الإنطلاقه الثانيه من خلال 70 قريه على مستوى المحافظات ليتم اختيار 20 قرية بمحافظة الشرقية لتنفيذ المشروع ودعم صغار المزارعين اصحاب الحيازات الزراعية الأقل من الفدان من خلال توفير أدوات انتاج وتدريب وتأهيل وقروض ومنح ، لافتاً إلى ان هناك 490 ألف فدان من مساحه الأراضي المزروعه على مستوى المحافظه حيازه أقل من فدان قائلاً ان إختيار القرى سيتم بناءاً على تحديد مستوى الفقر ومدى الحاجه إلى الخدمات الضروريه التي تحتاجها القرية وذلك بالإشتراك مع مديرية التضامن الإجتماعي حيث تقوم المديرية بتوفير معلومات دقيقه على القري المستهدفة ليتم تحديد احتياجات كل قرية علي حده.

واضاف ان الفتره الأخيره شهدت تغيرات مناخيه على مستوى العالم تستلزم التفكير جدياً في مشاركه المرأه ودعمها مادياً من خلال تنفيذ مشروعات لها لتعينها على قضاء متطلبات الحياه وبدعم كامل من البرنامج لتوفير حياه كريمه لها ولأسرتها الصغيره.

وخلال اللقاء كشف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنميه الشامله عن شراكه مع قطاع الطب البيطري من خلال إجراء كشف دوري على الثروة الحيوانية داخل القرية واكتشاف الأمراض وتقديم التطعيمات والتحصينات اللازمه للحفاظ على الثروه الحيوانيه وزياده انتاجيتهاوانشاء مشروعات خدميه وبيطريه تُساهم في تحسين دخل الأهالي بالقرى المستهدفه بالإضافه الى شراكه مع مديرية التربية والتعليم لرفع المستوى الثقافي ودعم الطلاب تعليمياً والتصدي لظاهره التسريب من التعليم وتحمل كافه النفقات مع اجراء تدريب وتثقيف ليتحول الطلاب الى عناصر منتجة في قريتهم

ومن جانبها أوضحت نائبه مدير برنامج الأغذيه العالمية ان البرنامج يهدف الى إحداث تنمية شاملة في محافظات الجمهوريه ومن ضمنها الشرقيه حيث انه ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنمويه بالتكامل مع الوزارات والجهات الشركه حيث يهدف المشروع إلي تجميع الحيازات الزراعيه الصغيره وتوحيد نوع زراعه لمحصول واحد يكون اكثر فائده ويهم المواطنين ويمثل محصولا استراتيجيا هاما يتم دعم المزارعين فيه دعما كاملا بداية من تجهيز الأراضي مرورا بمرحلة الزراعة وحتى مراحل الحصاد والتسويق فضلا عن دور البرنامج في تطوير المؤسسات التعليميه والاجتماعيه والبيطريه وإحداث التنمية المنشوده داخل القري وتحسين مستوى معيشه المواطنين.

رحب محافظ الشرقية بزياره الوفد معرباً عن تطلع المحافظه لمزيد من التعاون والتنسيق مع برنامج الاغذيه العالمي التابع للأمم المتحده والإستفاده من القروض والمنح التي يقدمها لصغار المزارعين ، مطالباً باعداد ملف متكامل عن آليه التنفيذ والمستهدف والعائد والمردود لإعداد قاعده بيانات كامله وتعظيم الاستفاده من البرنامج.

وقال المحافظ أن المحافطة بالتعاون جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وبرنامج مشروعك واللذين يقدمان قروض ومنح ميسره للشباب والباحثين عن فرص عمل حقيقيه إستطاعت إقامه مشروعات تُدر عليهم دخلا وتحدث تنمية حقيقية في كافة القطاعات الخدمية.

وخلال اللقاء نوه المحافظ الي ان الشرقيه قطعت شوطاً كبيراً في التعامل مع ملف الهجره غير الشرعيه حيث كان يخرج أعداد كبيره من مراكز مشتول السوق ومنيا القمح وبلببس للهجرة والعمل بالخارج وذلك من خلال تقديم منح وقروض لإقامه مشروعات للشباب للحد من هذه الظاهره السلبيه وحمايتهم من الخطر.

واستشهد المحافظ بإحدى النماذج الناجحه بمركز الحسينية التي استطاعت ان تستفيد من برنامج مشروعك والحصول على قرض لإقامة مشروع ، ليؤكد أن المحافظه تعمل خارج الصندوق ولديها فكر متطور في التعامل مع ملف البطاله والحد منها بالقدر الذي يضمن حياه كريمه للجميع.

اكد محافظ الشرقية على ضروره الاستفاده من الرائدات الريفيات واللاتي لديهن المعرفه الكامله بكافة المشكلات والاحتياجات التي تواجه القري مطالباً بتدريبهن لتعظيم الاستفاده منهن في تنفيذ البرنامج بالقري المستهدفه وتحقيق الإستفاده منه.