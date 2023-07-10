قرابة الـ 10 آلاف.. الليرة السورية تسجل انخفاضا تاريخيا أمام الدولار

انخفضت العملة السورية، اليوم الاثنين، انخفاضا حادا في السوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية قرابة الـ 10 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وفي مدينة القامشلي سجل سعر صرف الدولار حوالي 10 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، أي أن 100 دولار أمريكي صارت تساوي مليون ليرة سورية.

ووفقا للسوق السوداء، فإن الليرة السورية سجلت تدهورا كبيرا، حيث أظهرت أرقام غير رسمية تشير إلى وصول سعر الليرة في سوريا لـ 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعتمد التجار في تعاملاتهم وتحديد أسعار منتجاتهم على السوق السوداء عن طريق التطبيقات، بينما يبلغ سعر صرف الليرة السورية في البنك المركزي السوري 6532 ليرة مقابل دولار واحد.

وأرجع المحللون أسباب تراجع قيمة الليرة إلى عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين أداء العملة، لا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير.