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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مقتل قيادي إرهابي في سوريا على يد الولايات المتحدة

صدى البلد

أكد ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الدولة المصرية واجهت الإرهاب على 3 مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى كانت بعد عزل الإخوان من الحكم، من خلال الدفاع عن وحدة الدولة حتى لا تعم الفوضى وألا تكون بؤرة للتوتر، ثم المرحلة الثانيةةمن 2018 حتى عام 2022 بالهجوم على الإرهاب من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة على الإرهاب في سيناء وتحقق النجاح وإعلان سيناء خالية للإرهاب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر  برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الثالثة في مواجهة الإرهاب، كانت بالانتقال بدفاع مصر عن ذاتها ضد الإرهاب إلى العالم والإقليم.

وتحدث فرغلي عن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وإعلانها مقتل زعيم تنظيم داعش في شرق سوريا أبو أسامة المهاجر، لافتا إلى أن العملية جرى تنفيذها يوم الجمعة الماضي وتم الإعلان اليوم، مشيرا إلى أن المهاجر يطلق على القادم من أماكن بعيدة عن سوريا والعراق.

وأوضح أن ابو أسامة المهاجر هو والي سوريا في تنظيم داعش، وهو الراجل الثاني في التنظيم، مبينا أن اختيار أمريكا الوقت لإعلان مقتل أشخاص في التنظيم يثير اللغط حيث أعلنت عام 2019 القبض عليه والآن تعلن مقتله.

وتابع أن التنظيمات الإرهابية تلجأ لإفريقيا لما تملكه من ثروات كبيرة والسيطرة على الموانئ والمناجم  وتنافسها اليوم قوات فاجنر، وهو ما يعطي مساحة كبيرة لتوسع وتمدد الإرهاب، لافتا إلى أن الدول الإفريقية استعانت بقوات فاجنر لتحل محل فرنسا في مكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها.

كما أكد أن هذه التنظيمات صنعتها أشياء كثيرة منها السياسة والصراعات سواء في إفريقيا أو خارجها، موضحا أن السياسة هي الجزء الأكبر في صنع تنظيم داعش لتحقيق بعض الدول مصالحها بالسيطرة لكن التنظيم ينهار اليوم في الدول العربية لوجود تحالفات وقيادات سياسية كبيرة واعية وهناك تعاون وثيق من أجل دحر هذا الإرهاب.

أبو أسامة المهاجر الإعلامية عزة مصطفى الإرهاب في سيناء الإرهاب 2018

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