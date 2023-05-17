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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخفيض جديد في سعر الليرة| قرار عاجل من البنك المركزي السوري.. تفاصيل

صدى البلد

حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ8100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف سوريا المركزي حدد في الـ 11 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وللمقارنة فقد كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار بتاريخ 02 أبريل الماضي عند 7250 ليرة للدولار، وبذلك يكون السعر قد صعد بواقع 850 ليرة (بنسبة 11.7%).

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