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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة بإحدى قرى سمالوط بالمنيا

نقل مصاب للمستشفى
نقل مصاب للمستشفى

اصيب  مزارع بطلق ناري، خلال مشاجرة بين عائلتين بإحدي قري مركز سمالوط شمال المنيا، وذلك علي إثر تجدد خلافات سابقة، وتم نقل المصاب إلي المستشفي  لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز سمالوط، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى دائرة المركز  وأسفرت عن إصابة "فتحي.ق"، 70 عاما، مزارع بطلق ناري.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري بالذراع، خلال المشاجرة التي وقعت بين العائلتين لتجدد خلافات سابقة، وتم نقله إلي المستشفي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية تحسبا لأي تداعيات بين الطرفين، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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