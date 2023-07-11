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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس رياضية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

اسما شريف منير
اسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بصور جديدةلها.


وظهرت أسما، مرتدية لبس رياضية جرئ مجسم وقصير بالون الاسود أبرز جمالها وأنوثتها.


 

أحدث أعمال شريف منير 
وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله اجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته،كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير،لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.


 

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