بعد فقدان العشرات.. إسبانيا تنقذ قاربًا على متنه 86 مهاجرا

كشفت عملية الإنقاذ البحرية الإسبانية، التي أرسلت طائرة وسفينة للبحث عن سفينة صيد من السنغال، على متنها نحو 200 شخص مفقودين لما يقرب من أسبوعين، يوم الاثنين، أنها على ما يبدو عبارة عن قارب مهاجرين غير شرعيين.

ورصدت طائرة الاستطلاع قاربًا على بعد 71 ميلاً (114 كم) إلى الجنوب من جزيرة جران كناريا، والذي اعتقدت خدمة الإنقاذ في البداية أنه كان من الممكن أن يكون القارب المفقود.

لكن المتحدث باسم البحرية الاسبانية، قال في وقت لاحق، إن سفينة الإنقاذ عثرت على 86 شخصًا على متنها وأن تحقيقًا إضافيًا فقط سيظهر من أين أبحرت. تم سحب القارب إلى غران كناريا.

قالت منظمة ``والكينج بوردر'' للمهاجرين ، يوم الأحد ، إن سفينة الصيد التي تقل نحو 200 شخص وزورقين آخرين - أحدهما يحمل نحو 65 شخصًا والآخر على متنه ما بين 50 و 60 شخصًا - فقدوا منذ حوالي أسبوعين منذ مغادرتهم السنغال لمحاولة للوصول إلى إسبانيا.

قالت هيلينا مالينو من شركة والكينج بوردر الاثنين إن أسر 300 مهاجر على الأقل كانوا على متن القوارب الثلاثة لم تتلق أي معلومات جديدة حول مكان وجودهم.

اتصلت منظمة مالينو بالسلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب وإسبانيا ، وحثتها على البحث عن القوارب المفقودة.

وقالت 'هناك حاجة لمزيد من الموارد المخصصة للبحث'.

غادرت القوارب الثلاثة في أواخر يونيو من قرية كافونتين في منطقة كاسامانس بالسنغال ، موطن تمرد مستمر منذ عقود وتقع على بعد حوالي 1700 كيلومتر من جزر الكناري الإسبانية. قال مالينو إن الأحوال الجوية في المحيط الأطلسي كانت سيئة لمثل هذه الرحلة.

طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي ، الذي يستخدمه عادةً المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، هو أحد أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم. توفي ما لا يقل عن 559 شخصًا في عام 2022 في محاولات للوصول إلى جزر الكناري ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

تُظهر بيانات من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل فرونتكس أن 1135 مهاجراً من السنغال وصلوا إلى جزر الخالدات حتى الآن هذا العام.