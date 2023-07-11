عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا: احتجاز ناقلة إيرانية يشتبه بتورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني

صدى البلد

قال خفر السواحل الإندونيسي (باكاملا) ، الثلاثاء ، إنه احتجز ناقلة ترفع العلم الإيراني يشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني.

وقال خفر السواحل في بيان إن السفينة إم تي أرمان 114 كانت تحمل 272569 طنا متريا من النفط الخام الخفيف ويشتبه في أنها تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وقال باكاملا إن السفينة خطفت بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى سفينة أخرى هي إم تي ستينوس التي ترفع علم الكاميرون. ولم تذكر متى حدث ذلك.

وقال باكملة إن إم تي أرمان كان يشتبه أيضًا في انتهاكه اللوائح البحرية الأخرى ، مثل قلب نظام تحديد الهوية الآلي والإبحار بدون علم والعمل دون تصريح من الميناء.

ولم يتسن الوصول إلى مشغلي السفينة للتعليق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

موضوعات متعلقة

قاضٍ أمريكي يأمر بمنع المتحولين جنسيا من تغيير بياناتهم في رخص القيادة

الرئيس الأمريكي في لندن.. ماذا دار بين بايدن وسوناك قبل لقاء تشارلز الثالث؟

13 مليون شخص تحت التهديد| أمطار غزيرة تُحدث فيضانات عارمة بالولايات المتحدة

رئيس ليتوانيا يدعو لإبطال «القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون» بين الناتو وروسيا

بعد فقدان العشرات.. إسبانيا تنقذ قاربًا على متنه 86 مهاجرا

الصين تشعل المنافسة العالمية في مجال إنتاج المعادن المهمة والفلزات | تقرير

دفاع مذيع BBC المتهم بفضيحة: ادعاءات الصور الجنسية للمراهق الضحية هراء

زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن: اعف عنه ليس من مصلحتك محاكمته

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل تشيلي

لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب علمي رياضة لأداء الديناميكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ