إندونيسيا: احتجاز ناقلة إيرانية يشتبه بتورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني

قال خفر السواحل الإندونيسي (باكاملا) ، الثلاثاء ، إنه احتجز ناقلة ترفع العلم الإيراني يشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني.

وقال خفر السواحل في بيان إن السفينة إم تي أرمان 114 كانت تحمل 272569 طنا متريا من النفط الخام الخفيف ويشتبه في أنها تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وقال باكاملا إن السفينة خطفت بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى سفينة أخرى هي إم تي ستينوس التي ترفع علم الكاميرون. ولم تذكر متى حدث ذلك.

وقال باكملة إن إم تي أرمان كان يشتبه أيضًا في انتهاكه اللوائح البحرية الأخرى ، مثل قلب نظام تحديد الهوية الآلي والإبحار بدون علم والعمل دون تصريح من الميناء.

ولم يتسن الوصول إلى مشغلي السفينة للتعليق.