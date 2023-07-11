ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيضات أوبك

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة ، مع تركيز التجار على تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، وضعف الدولار.

وبحسب وسائل إعلام ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 78.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت جرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.31 دولار.

تراجعت الأسعار بنسبة 1٪ يوم الاثنين وسط توقعات بارتفاع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5٪.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار القياسية ، والتي تلقت أيضًا دعما مع انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين.