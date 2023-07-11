شاومينج ينشر "ديناميكا الثانوية العامة" بعد توزيعها باللجان ويؤكد: جاري الحل

تشهد الآن جروبات الغش الموجودة على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الان طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وكتب شاومينج : جاري الحل.

يأتي ذلك بعد مرور 14 دقيقة من توزيع امتحان الديناميكا 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن جانبها .. تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الان من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني ، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام لـ امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، لتحديد مكان وهوية مصورها .

وسوف تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، حيث سيتم :

التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير

عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



جدير بالذكر أنه قد بدأ في التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ، امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الديناميكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشة صباحا.

من جانبهم، بدأ منذ قليل أيضا طلاب الثانوية العامة 2023، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم ، وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا 2023، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريبها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني د، ما زعمه “شاومينج” على جروبات تليجرام وفيس بوك، بشأن تسريب امتحان الديناميكا 2023، قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.