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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من انتشار الحرائق| دولة عربية تسجل درجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية

صدى البلد

حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية من ازدياد مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات والأحراج، وذلك بالتزامن مع موجة حر تشهدها البلاد لتتراوح درجات الحرارة بين 44 و48 درجة مئوية في العديد من أقاليم البلاد.

وبحسب موقع "هسبريس" المحلي، فإن البيان الصادر عن مديرية الأرصاد، قد رفع درجة التحذير إلى المستوى الأحمر (أقصى درجات الخطورة) في مناطق عدة.

وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث بيانات الخريطة اليومية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بناء على معطيات علمية من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، عن توقعات اليوم الثلاثاء 11 يوليو الجاري)، وفق "تنبؤات تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع حرائق الغابات".

وجاء هذا التصنيف لتحديد الأقاليم "حسب درجة الخطورة"، بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بـ"نوعية غطاء الغابات وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق".

وأوصت السلطات المعنية العاملين في الغابات بالإضافة إلى المصطافين والزوار  بـ"توخي الحيطة والحذر"، مؤكدة "وجوب أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه".

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