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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. رزان المغربي برفقة السعدني وأحمد رزق من إجازاتهم الصيفية

رزان المغربي برفقه
رزان المغربي برفقه أحمد السعدني وأحمد رزق

نشرت الفنانة رزان المغربي، صورة جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي ، برفقه كلًا من الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد رزق، وعلقت كاتبة: “علي الشاطئ”.

يذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي ، والذي  يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

الفنانة رزان المغربي رزان المغربي احمد السعدنى أحمد رزق

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