شاهد .. رزان المغربي برفقة السعدني وأحمد رزق من إجازاتهم الصيفية

نشرت الفنانة رزان المغربي، صورة جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي ، برفقه كلًا من الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد رزق، وعلقت كاتبة: “علي الشاطئ”.

يذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي ، والذي يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.