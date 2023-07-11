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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان .. ونواب: تستهدف حل الأزمة و إنهاء الصراع وحقن دماء الشعب

مجلس النواب
مجلس النواب

إفريقية النواب: قمة دول جوار السودان بمصر جاءت فى توقيت مهم لحل الأزمة سلمياً
 

برلماني: قمة دول جوار السودان تستهدف حقن دماء الشعب
 

برلمانية: قمة دول جوار السودان تعكس حرص مصر على حل الأزمة
 

 

أكد نواب البرلمان على أن استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان بعد غد الخميس أمر في غاية الأهمية، أملين في هذا الإطار بضرورة بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار منوهين لأهمية دور المؤتمر  الإيجابي لحل هذه الأزمة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية

 

وأكد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن الحل الأمثل لحل الأزمة السودانية هو الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها على ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه مشيداً بجهود مصر الإقليمية والعربية والافريقية والدولية لحل الأزمة السودانية .

 

وأعرب " الوليلى " عن أمله فى أن يكون مؤتمر قمة دول جوار السودان الذى سوف تستضيفه مصر بعد غدٍ الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار دوره الإيجابي لحل هذه الأزمة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى يأتى فى توقيت مهم للغاية ويأتى أيضاً في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل .

 

وأكد النائب مجدى الوليلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قامت بجهود كبيرة تجاه الاوضاع داخل السودان من اجل التوصل الى حلول سلمية للحفاظ على امن واستقرار دولة السودان الشقيقة مشيراً الى أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والخرطوم .

 

وقال النائب مجدى الوليلى أن الرئيس السيسي منذ بداية الازمة كان حريصاً كل الحرص على ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية لكل المواطنين السودانيين والاجانب في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبًا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار . 

 

وأكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل تأتي لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، موضحا أن الهدف من القمة هو حقن الدماء في السودان الشقيق.

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن قمة دول جوار السودان تستهدف بحث سبل إنهاء الصراع الحالي، بالإضافة إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار من أجل تسوية الأزمة السودانية وذلك سيكون بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الآخرى.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على اتخاذ خطوات لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وذلك من أجل الحفاظ على الدولة السودانية والحد من أعمال العنف حتى يعود الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابع النائب عمرو القطامي: مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فمصر كانت وستظل أكبر داعم وعون للدولة السودان الشقيقة ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، معقبا:" مصر والسودان تربطهما مصالح وعلاقات في مختلف المجالات".

وقالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن قمة دول جوار السودان تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، حيث يعاني الشعب السوداني من حالة انشقاق كبيرة للغاية، تتمثل في صراع مسلح بين عناصره، مما يهدد بحياة ومستقبل الأشقاء في السودان إلى حد بعيد، مشيدة بالدور المصري والجهود التي تبذلها لاستعادة أمن واستقرار البلد الشقيق مرة أخرى.


وأضافت "السيد"  أن أمن السودان واستقراره جزء من الأمن القومي المصري، لذلك مصر حريصة للغاية على وقف الاقتتال في بين العناصر السودانية، واللجوء إلى طاولة الحوار كحل سلمي للأزمة الدائرة هناك، مشيرةً إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع مصر والسودان تنعكس على موقفها الحريص بشدة على أمان الشعب السوداني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنها تتوقع أن تسهم نتائج قمة دول جوار السودان، في تحقيق السلام والوقف الفوري والدائم للاقتتال بين العناصر السودانية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الإقليمية والدولية.

وثمنت النائبة صبورة السيد دور مصر وتعاملها مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها قبل عدة أشهر، وذلك من خلال التواصل مع العناصر المتنازعة وعقد لقاءات مكثفة لوقف الاقتتال، أو من خلال استضافة النازحين داخل أراضيها.

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