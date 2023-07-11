ختام أكبر ورشة باللغة الإنجليزية للتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية

اختتمت فعاليات أكبر ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية، والتي تنظمها إدارة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، بمشاركة 580 متدربا.



من جانبه شارك المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب و عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في حفل ختام أولى ورش العمل لأمانة التدريب والتثقيف لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل".

جاء ذلك بحضور النائب حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية و اسامة العدوي الأمين العام والمساعد لشئون الأمانات وعصام منسي أمين التنظيم بالحزب ، والدكتور محمود سيد أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة وعدد كبير من قيادات الحزب وشباب وفتيات الاسماعيلية المشاركين في الورشة، وذلك بمكتبة مصر العامة.

حاضر في الورشة كلا من الدكتور أحمد محمد امين ، دكتور المحاسبة والمالية بالأكاديمية البحرية ، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي البورصات ، وسفير مؤسسة المحاسبين الأمريكية ، و دنيا رضوان مدرب اللغة الإنجليزية ومترجم فوري لبعض السفراء والهيئات، وذلك في الفترة من 5 يوليو وحتى 10 يوليو.



وفي نهاية الحفل، كرم المهندس احمد عثمان السيد النائب حماد موسي امين عام الحزب علي مجهوداته الملموسه داخل المحافظة و دعمه الدائم و المستمر للحزب في المحافظه.

كما كرم ايضا فريق العمل واعطى شهادات التقدير للمتدربين و اعضاء امانه التدريب و التثقيف.

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