كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الديناميكا اليوم، مما آثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان الديناميكا اليوم، وجاءت متباينة في درجة الصعوبة والسهولة.

قالت الطالبة شهد، ان الامتحان يتضمن تكات ويحتاج لوقت إضافي، لصعوبة المسائل.

وبحالة غصب، قالت والدة آحد الطالبات: “حرام احنا صرفنا دم قلبنا في السنة كنا جوزناهم أحسن”.

وطالبت الطالبة ندى، بتوفير وقت لامتحانات الشعبة الرياضية لصعوبة الاسئلة وتطلبها تفكير.

من جانب اخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار تتبع الصور المتداولة عن طريق فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لضبط مصور امتحان الديناميكا 2023.

وسوف تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الديناميكا 2023 الذي انهاه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة.https://fb.watch/lIOIbwYNJK/?mibextid=qC1gEa