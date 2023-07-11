القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق ، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" .

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.