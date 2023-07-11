ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة، وقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى فى الهواء من طبنجة "صوت" كانت بحوزته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) بإتهامها زوجها (المنوه عنه بمقطع الفيديو - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالأيدى "دون إحداث إصابات بها" أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما، وذلك على إثر خلافات زوجيه بينهما.. ولم تذكر المبلغة قيام زوجها بإستخدام الطبنجة الصوت المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والطبنجة الصوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتــه إعترف بإرتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفاً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.