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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة بإنشاء حي جديد لزهراء المعادي لتخفيف الأعباء عن البساتين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لانشاء حى جديد تحت مسمى حى زهراء المعادى لتخفيف الضغط على حى المعادى . 

 

وقال " طنطاوى " إن الاعباء المالية أصبحت فوق قدرة حى البساتين لتقديم الخدمات للمواطنين داخل حى البساتين الذى اصبح مسئولاً عن مناطق ومساحات شاسعة امتدت الى مساحات كبيرة داخل مناطق زهراء المعادى مشيراً الى أن هناك العديد من الشوارع والميادين الكبيرة داخل مناطق البساتين وزهراء المعادى واصبح حى البساتين هو المسئول عن جميع الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين من مشروعات النظافة ورفع أكوام القمامة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الشوارع والانارة وغيرها من الخدمات الاخرى .

 

وأكد النائب خالد طنطاوى أن الأمر يتطلب اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بانشاء حى جديد لمنطقة زهراء المعادى يكون مسئولاً عن جميع المناطق التابعة لزهراء المعادى ومنطقة بيتشو والحى الايطالى مشيراً الى إنشاء هذا الحى الجديد سيكون له دوره الكبير والايجابي فى تخفيف الأعباء عن حى البساتين . 

مجلس النواب حى زهراء المعادى حنفى جبالى وزير التنمية المحلية هشام امنة

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