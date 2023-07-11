القاهرة تستضيف معرض الأعمال الترويجي IATF2023

استضاف بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، معرض ترويجي تجاري رفيع المستوى ، وذلك قبيل المعرض الإفريقي للتجارة البينية(IAFT 2023) المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 في القاهرة.

وضم "المعرض الترويجي التجاري رفيع المستوى في مصرIATF2023"، تحت عنوان "تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، قادة الصناعة ومجتمع الأعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى والمجتمع الدبلوماسي، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) ، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لمناقشة دور معرض (IATF) الفعال في تعزيز التجارة وفرص الاستثمار وتشجيعها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بين مصر وبقية الدول إفريقيا.

وصرح الرئيس أولوسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري لـ IATF2023 والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، مُعلقًا: "نحن هنا اليوم كي نبرهن ونأكد على أن النسخة الثالثة من معرض IATF ستُقام هنا في هذه مدينة القاهرة الجميلة في نوفمبر 2023.

وحث مجتمع الأعمال التجارية على الاستفادة من معرض IATF2023 الترويجي وانتهاز تلك الفرصة لاستكشاف فرص العمل، على أن الفرص عظيمة وغير محدودة، ومن المتوقع أن يكون معرض IATF2023 الترويجي أكبر وأفضل من النسختين السابقتين، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 1600 عارض وأكثر من 35000 زائر ومشتري وممثلي مؤتمرات من 55 دولة أفريقية وبقية العالم، تضم صفقات تجارية واستثمارية تُقدر بأكثر من 43 مليار دولار ".

كما صرح البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن الهدف من معرض IATF تسريع التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف أن "التحدي الأكبر في القارة هو الافتقار إلى معلومات سوق الإعلان التجاري لما هو موجود داخل القارة، وقد يكون السبب في ذلك الحقبة الاستعمارية التي قسّمت إفريقيا إلى 55 دولة محلية كانت ولا تزال ترتبط ببعضها البعض ارتباطًا محدودًا.

و أسفر عن ذلك الوضع معرفة شخص ما في بلد أفريقي ما يحدث في أمريكا وأوروبا وآسيا أكثر مما يعرفه عما يحدث في دولة مجاورة عبر الحدود.

وتتمثل إحدى طرق التعامل مع هذا الوضع في إنشاء منصة مثل منصة IATF، حيث يمكن للأفارقة التجمع لفهم أسواقهم ومعرفة أنفسهم وفهم المزيد عن البلدان الأفريقية.

وكانت مصر إحدى المستفيدين الرئيسيين من معرض (IATF)، حيث وقعت مصر، في المعرض التجاري الأول في عام 2018 والذي عقد في القاهرة، على أكبر حصة من الصفقات التجارية والاستثمارية التي تُقدر قيمتها الإجمالية بقيمة 32 مليار دولار والتي أجريت في المعرض التجاري.".

وفيما يتعلق بالمستويات المنخفضة للتجارة في إفريقيا، صرح السفير ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، مُعلقًا: "لتطوير التجارة بين البلدان الأفريقية سنحتاج إلى بنية تحتية للطرق والسكك الحديدية وخطوط الشحن، شركات الطيران والمطارات وأنظمة الدفع تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث تكلفتها، والأهم من ذلك، نحتاج إلى إنتاج سلع وخدمات يمكن تداولها.

وتابع: ولا يمكن أن يظل إنتاج المواد الخام والاتجار بها هو أساس التجارة البينية الأفريقية. نحن بحاجة إلى التحرك نحو التصنيع والمعالجة الزراعية كي تصبح هذه أساس التجارة بين البلدان الأفريقية بناءً على ثروات البلدان الأفريقية".

وقالت السيدة جريس خوزا، مستشارة الاتصال الرئيسية وممثلة الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "نعتقد أن معرض IATF هو إحدى المنصات القادرة على خلق وسيلة يمكن للأفارقة من خلالها التواصل والتعرف على بعضهم البعض. يحتاج الأفارقة إلى فهم المنتجات التي يتم إنتاجها في مناطق مختلفة من إفريقيا والتي يمكن تصديرها إلى مناطق أخرى داخل إفريقيا.

وأضافت: تستفيد مصر باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا من الفرص الهائلة التي قدمها معرض IATF كسوق لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما ألقى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية يحي الواثق كلمة نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: "إن معرض IATF قد أصبح حدثًا مهمًا على المستوى التجاري والاقتصادي في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ أن شهدت نسخته الأولى التي أقيمت في مصر عام 2018 مشاركة 1100 عارض بما يصل إلى صفقة تجارية واستثمارية تُقدر بقيمة 32 مليار دولار أمريكي أبرمت خلال المعرض التجاري.

واسترسل: تضع الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية الأفريقية على رأس أولوياتها، ونحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال الترويج للاستثمار في إفريقيا، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتطوير مشاريع البنية التحتية ودعم خطط التصنيع، مضيفا أن مثل هذه الفعاليات هي انعكاس حقيقي لالتزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية التي ستستمد دفعة مهمة من خلال التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي من المقرر أن تعيد تعريف الثروات الاقتصادية الأفريقية في المستقبل. "

وأعقبت كلمة نائب الوزير جلسة حوارية ناقشت إطلاق إمكانات التصدير المصرية من خلال الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحقيق النمو الاقتصادي والتكامل القاري، من بين قضايا أخرى. كما تطرقت الجلسة إلى العديد من الفرص المتاحة تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للمصنعين المصريين والمصدرين والمستثمرين والمبدعين وقطاعات السيارات.

كما استعرضت الجلسة العلاقات التجارية المصرية الحالية مع أفريقيا وناقشت بعض التحديات والفرص التي تواجها الشركات المصرية العاملة في جميع أنحاء القارة.

وقالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة الأفريقي Afreximbank، في كلمتها في الفعالية: "اليوم سيوفر الترويجي الترويجية لكم جميعًا، ولا سيما مجتمع الأعمال التجارية، معلومات مهمة حول معرضIATF، وعلاقته بالتحول والطموح الكامل في إفريقيا، ودعمه لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واسترسلت: فهو بمثابة دعوة حاشدة للمشاركة الكاملة من مجتمع الأعمال المصري في IATF2023 في القاهرة. آمل أن يتم اغتنام تلك الفرصة اغتنامًا جيدًا". كما سلطت السيدة أواني الضوء على دعم بنك Afreximbank لجهود مصر في التصنيع وتنمية الصادرات، وصرحت قائلاً أنه "لطالما دأب بنك Afreximbank على تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص المصري.

واوضحت: فمنذ إنشائه، قدم Afreximbank دعمًا تمويليًا لمصر يتجاوز 32 مليار دولار أمريكي، منها 28 مليار دولار أمريكي جاءت في السنوات الخمس الماضية وحدها. يشمل دعمنا لمصر قطاعات وصناعات رئيسية تعتبر استراتيجية للحكومة المصرية ومحورية لنمو وتطور الاقتصاد الوطني. وقد ساعد هذا الدعم في تقوية المؤسسات المالية وقطاع الطاقة والاتصالات والصحة والبناء والقطاع الخاص".

واختتم المعرض الترويجي بإطلاق "Media Launch" الذي تضمن لجنة رفيعة المستوى وفقرة أسئلة وإجابات مع بعض الشخصيات الرئيسية وراء IATF. شارك في الجلسة معالي الرئيس أولوسيغون أوباسانجو، القائد العام للجمهورية الاتحادية ورئيس المجلس الاستشاري IATF2023 والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك Afreximbank، ومعالي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية يحيى الواثق، والسفير ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، وجريس خوزا مستشارة الاتصالات الرئيسية وممثلة الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.