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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب نهائيا..

4 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس النواب .

 

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق  ما يلي: 

 

1-  إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.

 

2- دعم اقتصاديات السوق الحر.

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النواب يوافق نهائيا على إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

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برلماني: قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة يشجع على الاستثمار بمصر

3- خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

 

4- تحقيق  المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

 

 

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