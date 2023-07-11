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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنس: شخص واحد سيمنح بوتين ما يريده في أوكرانيا خلال 24 ساعة

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

انتقد نائب الرئيس  الأمريكي السابق مايك بنس، قائده دونالد ترامب بسبب تأكيده أنه يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

جاء نقد بنس، بسبب اعتباره أن ترامب يقدم هذا الطرح، مشيرا إلى أن ذلك سيعني الاستسلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسُئل بنس ، الذي يخوض المنافسة ضد ترامب في الترشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 ، على قناة فوكس نيوز عن الكيفية التي يعتقد بها أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي.

وقال: "أعتقد أن الأمر ينتهي بإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز"، مشيرا إلى أن  هناك البعض يرى أن الحل الوحيد لهذه الحرب هو في إذا ما أعطيت فلاديمير بوتين ما يريد.

وحذر بنس ، الذي انتقد ترامب في السابق على إشادته ببوتين ، من أن الزعيم الروسي قد يتدخل على الأرجح في الدول المجاورة إذا تمكن من تجاوز أوكرانيا ، مشيرًا إلى ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا.

2024 استسلام الـ 24 ساعة الرئيس الأمريك الرئيس الأمريكي الروسي فلاديمير الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي السابق الدول المجاورة

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