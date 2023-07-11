خلافات على حراسة أرض.. إصابة خفير ووالده بأعيرة نارية في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "خفير خصوصى" مُصاب بعيار نارى ، ووالده عامل زراعى مُصاب بجرح قطعى بالرأس - مقيمان بدائرة المركز).

وبالإنتقال والفحص وسؤال المصابين اعترفا بحدوث مشاجرة بينهما وبين (4 أشخاص) لخلافات سابقة بينهم على حراسة قطعة أرض بدائرة المركز قام خلالها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم والتعدى عليهما بعصا خشبيه مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة إثنين منهم (بندقية آلية "المستخدمة فى الواقعة" - 2خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - 16 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 48 كيلو جرام - 9 لفافات لنبات الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف اثنين منهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.